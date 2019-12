Reinaldo entrega obras em Aquidauana e Bodoquena

O governador Reinaldo Azambuja entrega nesta quinta-feira (19) obras que potencializam o turismo em Aquidauana e Bodoquena e lança novos investimentos na área da saúde.

A agenda começa no município de águas cristalinas, onde será inaugurada a ponte de concreto sobre o Rio Salobra na MS-178, dentro do Assentamento Canaã. O caminho leva a importantes atrativos turísticos. A ponte nova substitui a estrutura antiga de madeira que caiu em dezembro de 2018.

Ainda em Bodoquena o governador entrega a pavimentação da Serra das Três Cruzes (MS-339), que ajuda no escoamento da produção local – demanda antiga da população; inaugura a revitalização da Avenida Antônio Pedro de Lima – acesso da MS-339; e entrega reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil.

Reinaldo também vai autorizar o repasse de recursos do Estado de Mato Grosso do Sul, do orçamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), para obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Francisco Salles em Bodoquena.

Já em Aquidauana, o governador entrega a obra de implantação e pavimentação asfáltica da MS-450, a Estrada Parque que liga os distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão. Esperada há mais de 30 anos, a pavimentação atende demanda dos setores de turismo e produção.

