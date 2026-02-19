Governo Federal vai premiar pesquisas sobre o salário mínimo com até R$ 10 mil

O Governo Federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), publicou o edital de chamamento de artigos científicos com o tema “Salário Mínimo como Motor da Justiça Social e do Desenvolvimento Econômico”.

A iniciativa busca receber trabalhos científicos originais e inéditos que analisem o papel do salário mínimo na promoção da justiça social e no desenvolvimento econômico do país. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo é fomentar o debate acadêmico e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas relacionadas ao tema.

O período de submissão dos artigos vai de 1º de março a 31 de maio de 2026, com divulgação dos resultados prevista para 30 de julho. Os três melhores trabalhos serão premiados: R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro. Além disso, todos os textos selecionados pela banca avaliadora irão compor uma edição da Revista de Ciências do Trabalho, com ampla divulgação para a sociedade e para a comunidade acadêmica.

Os artigos deverão abordar o tema de forma original e aprofundada, podendo contemplar diferentes perspectivas analíticas. Os textos precisam ser inéditos, ter entre 20 e 35 laudas, ser redigidos em língua portuguesa, seguir as normas da ABNT e apresentar rigor metodológico e consistência argumentativa, com base em evidências empíricas e/ou modelos teóricos relevantes.

