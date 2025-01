INSS reajusta benefícios em 4,77% a partir de fevereiro de 2025

A partir de fevereiro de 2025, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberão um reajuste de 4,77% nos seus benefícios, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento vai impactar diretamente o teto dos benefícios da Previdência Social, que passará de R$ 7.786,01 para R$ 8.157,40.

Este reajuste será concedido integralmente aos segurados que já recebiam valores superiores a um salário mínimo em 1º de fevereiro de 2024.

Para aqueles que começaram a receber o benefício após essa data, o aumento será proporcional ao tempo de recebimento.

De acordo com o INSS, atualmente, 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, sendo que 10,6 mil ganham o teto da Previdência. Já cerca de 70% dos aposentados e pensionistas, ou 40,7 milhões de pessoas, recebem um salário mínimo, que também teve um aumento, passando de R$ 1.412 para R$ 1.580.

Os aposentados e pensionistas que recebem o salário mínimo terão os pagamentos com o reajuste de 2,5% feitos entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro de 2025. Enquanto os benefícios acima do mínimo com a correção de 4,77% serão pagos entre os dias 3 e 7 de fevereiro, conforme o final do número do cartão de benefício.

O reajuste de 4,77% também será aplicado à tabela do INSS, que afeta as alíquotas e as faixas de contribuição dos trabalhadores da iniciativa privada e das empresas estatais. Essas alterações são feitas anualmente e visam acompanhar a inflação.

Para consultar os novos valores, os beneficiários podem acessar o site Meu INSS ou o aplicativo de mesmo nome, mediante login no Portal Gov.br. Quem não tem acesso à internet poderá consultar as informações pelo telefone 135, fornecendo o número do CPF e confirmando alguns dados cadastrais para evitar fraudes.

