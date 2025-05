Atenção: Encerramento das atividades do Nubank é fake news

O Nubank, um dos mais conhecidos bancos digitais do Brasil, virou alvo de fake news, com publicações afirmando, sem qualquer fundamento, que a instituição irá encerrar suas atividades no Brasil, causando preocupação entre os usuários.

Segundo dados do Google Trends, a fake news começou a se espalhar a partir de 15 de outubro de 2024, com um pico de buscas por ‘Nubank vai fechar’, reforçando o medo da população diante o boato.

Essa nova onda de desinformação ressuscitou versões de um rumor que circula desde 2022, mas que agora foi impulsionado nas redes sociais.

Diante da proporção da notícia, o Nubank interviu e, em nota publicada no blog oficial da empresa, ela garantiu que seguirá operando normalmente em território brasileiro. “Seguimos operando normalmente, com uma base sólida de mais de 95 milhões de clientes, e continuamos a crescer no país”, comentou.

A fake news também foi “alimentada” por uma interpretação equivocada de uma possível exigência do Banco Central para que empresas que não atuam como bancos tradicionais deixem de utilizar o termo ‘bank’ em seus nomes, como o caso da empresa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também