Nubank aumenta rendimento da Caixinha Turbo para clientes mais ativos

O Nubank anunciou uma atualização significativa em sua modalidade de investimento Caixinha Turbo, oferecendo aos clientes rendimentos que podem chegar a até 120% do CDI.

A mudança faz parte da estratégia da fintech de incentivar o uso mais ativo da conta e fidelizar clientes, tornando o banco digital a principal instituição financeira dos usuários.

A nova dinâmica de rentabilidade está atrelada ao perfil de movimentações mensais dos clientes. Quem movimentar pelo menos R$ 900 por mês passará a ter acesso a uma faixa especial de rendimento de 115% do CDI, válida por 31 dias após o cumprimento da exigência mínima. O limite de investimento com essa taxa é de até R$ 5 mil.

A rentabilidade especial pode ser renovada mensalmente, desde que o cliente mantenha o patamar mínimo de movimentações e realize novos aportes.

Caso contrário, o saldo da Caixinha Turbo será automaticamente transferido para um RDB (Recibo de Depósito Bancário), que rende 100% do CDI, mas continua sujeito à tributação conforme a tabela regressiva de Imposto de Renda.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também