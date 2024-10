MS 47 ANOS: Levantamento da Fiems vê crescimentos no Estado

Dados de um levantamento realizado pelo Observatório da Indústria do Sistema Fiems revelaram que Mato Grosso do Sul vê uma série de crescimentos e diversos setores, tornando o Estado em um ótimo lugar para investidores expandirem seus negócios.

Em comemoração aos 47 anos da criação do Estado, comemorados nesta sexta-feira (11), a Fiems levantou uma série de fatores observados no Estado recentemente. Confira:

Crescimento acelerado da economia de MS

O Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul apresenta um crescimento real de aproximadamente 2% ao ano entre 2010 e 2021, ultrapassando o crescimento real do PIB brasileiro no mesmo período, que ficou em torno de 0,6%.

Se calculado o PIB per capita, que é o valor dividido pela população total do Estado, MS se consolida como o 7º estado mais rico do país, com R$ 50.086 por pessoa ao ano.

Alta nos empregos

O primeiro trimestre de 2024 se encerrou com apenas 5% de taxa de desocupação, colocando o Estado em quinto lugar no ranking nacional. Além disso, o Estado se destaca com 66,1% dos trabalhadores em idade ativa, colocando o estado em sexta posição em relação aos demais estados brasileiros.

VTI em alta

O Valor da Transformação Industrial (VTI) é um índice que mostra o quanto a indústria agrega de valor a um produto durante o processo de fabricação, e entre 2010 e 2022 o Valor cresceu 170,6% em MS, enquanto que o desempenho nacional ficou em 34,7%.

Agroindústria impulsionada

Com Mato Grosso do Sul respondendo por 29% da produção nacional de celulose, com cerca de 7 milhões de toneladas de por ano, o Estado conta com a segunda maior área cultivada com eucalipto do país, totalizando 1,2 milhão de hectares.

No setor sucroenergético, MS conta com a 4ª maior área colhida de cana-de-açúcar no país, com 650 mil hectares, além da 4ª maior produção total de cana, com 51 milhões de toneladas, a 5ª maior produção de açúcar, com 2,2 milhões de toneladas, e a 4ª maior produção de etanol, somando 2,91 bilhões de litros.

Além disso, a produção de proteína animal e soja continua em alta, com o Estado se destacando com o 5º maior rebanho bovino do Brasil, com 8,4 milhões de cabeças, e em 4º lugar no ranking em abates, com a produção de 887 mil toneladas.

Instalação de novas indústrias no Estado

Se espera que, até 2028, diversas indústrias devem se instalar em pelo menos 10 municípios sul-mato-grossenses, englobando todas as regiões do Estado, com empreendimentos que tem potencial de gerar 12,5 mil empregos, um acréscimo de 12% em relação ao total de trabalhadores formais na indústria em 2022.

Além disso, essas indústrias trazem outros avanços para o Estado, com previsão do aumento da produção de minério de ferro e manganês, a reativação e instalação de usinas sucroenergéticas, ampliação e instalação de usinas de etanol de milho, implementação de novas fábricas de celulose e nova unidade de processamento de soja, além da ampliação da capacidade de abates de suínos.

