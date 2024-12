Lula publica ainda este ano decreto com novo salário mínimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve publicar, até o final deste ano, o decreto com o novo salário mínimo, que expectativas apontam que, apesar de não haver novo piso salarial, deve ultrapassar os R$ 1500 em 2025.

No Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, enviado pelo governo ao Legislativo em agosto deste ano, a proposta prevê o aumento, acima da inflação, de R$ 97 do salário mínimo, que chegará aos R$ 1.509.

“O aumento previsto do salário mínimo é de 6,87% na comparação com o valor de R$ 1.412 vigente neste ano, sendo 3,82% dados pela variação estimada para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos 12 meses encerrados em novembro de 2024 e 2,91% de aumento real decorrentes do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, conforme prevê sua regra de correção”, disse o governo.

O valor do salário mínimo depende da variação anual da inflação acrescida do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) durante o último ano, que foi de 2,91%.

O valor de R$ 1.509, no entanto, pode não ocorrer, já que a inflação dos últimos meses elevou a estimativa do salário-mínimo para 2025. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado na base do cálculo do reajuste do salário-mínimo, deve atingir 4,9% no acumulado até novembro, número mais alto que a inflação utilizada no orçamento, que previa um INPC máximo de 3,65%.

Seguindo as novas regras de reajuste do salário mínimo, a soma da inflação medida pelo INPC, acumulada em 12 meses até novembro do ano anterior, mais a variação do PIB de dois anos antes, que foi de 3%, o novo piso salarial pode chegar aos R$ 1.524.

