Mais de 200 mil consumidores de energia em Mato Grosso do Sul ainda podem renegociar dívidas com condições facilitadas por meio de um mutirão nacional que segue até o dia 1º de abril. A ação ocorre após o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, e reúne ofertas para regularização de débitos.

A iniciativa faz parte do Feirão Serasa Limpa Nome, que conta com a participação da Energisa Mato Grosso do Sul. A campanha teve início em 23 de fevereiro e integra a primeira edição de 2026 do programa de renegociação, que busca ampliar o acesso ao crédito para consumidores inadimplentes.

Durante o período, clientes com contas em atraso podem obter descontos e facilidades de pagamento. Entre as opções disponíveis está a quitação via Pix, com retirada imediata do nome dos cadastros de inadimplência, o que pode impactar diretamente na pontuação de crédito.

As negociações podem ser feitas pelos canais digitais da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios, que oferecem atendimento gratuito durante o feirão.

Segundo a concessionária, a proposta é facilitar a regularização financeira de clientes que enfrentam dificuldades, com processos simplificados e menos burocracia para a quitação das dívidas.

Como participar

Os clientes podem consultar e negociar suas dívidas pelos canais oficiais do Serasa:

Site: www.serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa: disponível na Google Play e App Store

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096

Agências dos Correios: atendimento gratuito até 1º de abril

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