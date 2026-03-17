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Economia

Mais de 200 mil consumidores podem renegociar dÃ­vidas de energia em MS

Clientes podem negociar dÃ©bitos com baixa imediata da negativaÃ§Ã£o via Pix

17 marÃ§o 2026 - 09h55Vinicius Costa    atualizado em 17/03/2026 Ã s 11h08
Contas de energia em atraso podem ser negociadasContas de energia em atraso podem ser negociadas   (DivulgaÃ§Ã£o/Energisa)

Mais de 200 mil consumidores de energia em Mato Grosso do Sul ainda podem renegociar dívidas com condições facilitadas por meio de um mutirão nacional que segue até o dia 1º de abril. A ação ocorre após o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, e reúne ofertas para regularização de débitos.

A iniciativa faz parte do Feirão Serasa Limpa Nome, que conta com a participação da Energisa Mato Grosso do Sul. A campanha teve início em 23 de fevereiro e integra a primeira edição de 2026 do programa de renegociação, que busca ampliar o acesso ao crédito para consumidores inadimplentes.

Durante o período, clientes com contas em atraso podem obter descontos e facilidades de pagamento. Entre as opções disponíveis está a quitação via Pix, com retirada imediata do nome dos cadastros de inadimplência, o que pode impactar diretamente na pontuação de crédito.

As negociações podem ser feitas pelos canais digitais da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios, que oferecem atendimento gratuito durante o feirão.

Segundo a concessionária, a proposta é facilitar a regularização financeira de clientes que enfrentam dificuldades, com processos simplificados e menos burocracia para a quitação das dívidas.

Como participar

Os clientes podem consultar e negociar suas dívidas pelos canais oficiais do Serasa: 
Site: www.serasalimpanome.com.br 
Aplicativo Serasa: disponível na Google Play e App Store 
WhatsApp oficial: (11) 99575-2096
Agências dos Correios: atendimento gratuito até 1º de abril 

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