Mato Grosso do Sul fica entre os três estados com menor desemprego do Brasil

Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com a menor taxa de desemprego da sua série histórica, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Estado registrou índice de 3%, ficando entre os três melhores resultados do país e bem abaixo da média nacional, que foi de 5,6%.

O desempenho coloca Mato Grosso do Sul atrás apenas de Mato Grosso (2,2%) e Santa Catarina (2,3%) no ranking nacional. Ao todo, 19 estados e o Distrito Federal fecharam 2025 com a menor taxa de desocupação desde o início da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012.

A pesquisa considera pessoas com 14 anos ou mais e avalia todas as formas de ocupação, com ou sem carteira assinada, incluindo trabalho temporário e por conta própria. Para ser considerada desocupada, a pessoa precisa ter procurado emprego nos 30 dias anteriores à entrevista. O levantamento visita cerca de 211 mil domicílios em todo o país.

Em 2025, 12 das 27 unidades da federação ficaram abaixo da média nacional. Mato Grosso do Sul integra esse grupo, consolidando um cenário de aquecimento do mercado de trabalho estadual em comparação ao desempenho médio brasileiro.

No panorama nacional, três estados do Nordeste registraram as maiores taxas de desocupação, enquanto a média do Brasil atingiu o menor patamar desde 2012. O resultado reforça a posição de Mato Grosso do Sul entre os destaques do país na geração de emprego e redução do desemprego ao longo do ano.

