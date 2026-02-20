Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Economia

Mato Grosso do Sul fica entre os três estados com menor desemprego do Brasil

Estado registrou 3% de desocupação, índice inferior à média nacional de 5,6%, segundo o IBGE

20 fevereiro 2026 - 13h11Luiz Vinicius
Comércio de rua é um dos mais que abrem no paísComércio de rua é um dos mais que abrem no país   (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com a menor taxa de desemprego da sua série histórica, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Estado registrou índice de 3%, ficando entre os três melhores resultados do país e bem abaixo da média nacional, que foi de 5,6%.

O desempenho coloca Mato Grosso do Sul atrás apenas de Mato Grosso (2,2%) e Santa Catarina (2,3%) no ranking nacional. Ao todo, 19 estados e o Distrito Federal fecharam 2025 com a menor taxa de desocupação desde o início da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012.

A pesquisa considera pessoas com 14 anos ou mais e avalia todas as formas de ocupação, com ou sem carteira assinada, incluindo trabalho temporário e por conta própria. Para ser considerada desocupada, a pessoa precisa ter procurado emprego nos 30 dias anteriores à entrevista. O levantamento visita cerca de 211 mil domicílios em todo o país.

Em 2025, 12 das 27 unidades da federação ficaram abaixo da média nacional. Mato Grosso do Sul integra esse grupo, consolidando um cenário de aquecimento do mercado de trabalho estadual em comparação ao desempenho médio brasileiro.

No panorama nacional, três estados do Nordeste registraram as maiores taxas de desocupação, enquanto a média do Brasil atingiu o menor patamar desde 2012. O resultado reforça a posição de Mato Grosso do Sul entre os destaques do país na geração de emprego e redução do desemprego ao longo do ano.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 5 nesta sexta
Financiamento aumentou no país
Economia
Financiamento de veículos cresceu 9,2% em janeiro
O Delas Day é realizado por diversas instituições e tem participação gratuita,
Economia
Delas Day debate avanço das mulheres em cargos de liderança
Carteira de trabalho digital e física
Economia
Governo Federal vai premiar pesquisas sobre o salário mínimo com até R$ 10 mil
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 4 nesta quinta
Dinheiro -
Economia
Mercado reduz previsão da inflação para 3,95% este ano
Aplicativo FGTS
Economia
STF reafirma que FGTS deve ser corrigido, no mínimo, pelo índice da inflação
Posto AG
Economia
Levantamento do Procon mostra diferença de até 11% no preço do etanol em Campo Grande
Pagamento do abono começa hoje pelo país
Economia
Abono salarial começa a ser pago nesta segunda
Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Economia
Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026