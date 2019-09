Mega-Sena: Bolão de funcionários do PT ganha R$ 120 milhões

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Um grupo de funcionários da assessoria da liderança do PT na Câmara dos Deputados levou nessa quarta-feira (18) o prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena.

Ao todo, foram 49 cotas, o que deve render R$ 2,48 milhões por cota. As dezenas sorteadas foram: 04 - 11 - 16 - 22 - 29 - 33.

A quina teve 406 apostas ganhadoras, e cada uma levará R$ 19.407,24. A quadra teve 24.366 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 461,96.

No plenário da Câmara, alguns funcionários disseram que não havia deputados no grupo que fez a aposta, somente assessores técnicos, de coordenação e de imprensa.

Assim que o resultado da Mega-Sena se tornou conhecido, parlamentares já começaram a repercutir o assunto no plenário em tom de brincadeira.

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), por exemplo, afirmou, sorrindo: "Eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT".

Também sorrindo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), respondeu: "Você tem que ser liberal em tudo, não pode querer o dinheiro dos outros, não, meu amigo".

Em seguida, o deputado Aliel Machado (PSB-PR) também brincou: "Parece, aqui pelas conversas, que o PT vai mudar de orientação também e não quer mais taxar as grandes fortunas, parece agora que o PT agora vai querer ficar com as fortunas aí".

