MS terá 'Festival Delivery' de gastronomia

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel-MS) vai realizar o 1º Festival Delivery, com a participação de associados e não associados, de 5 a 29 de maio. A inciativa tem como objetivo aumentar o fluxo econômico dos estabelecimentos durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a Abrasel, o festival está com as inscrições abertas e levará a gastronomia para as residências, contribuindo com as vendas dos estabelecimentos das cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Bonito.

Para o presidente do órgão, Paulo Solmucci, o Festival Delivery é uma oportunidade para a participação de todos os estabelecimentos. “Temos acompanhado a crise gerada com a pandemia e queremos contribuir, assim, pensamos no 1 Festival Delivery, com a participação aberta a todos. Que é uma forma de ajudar o setor neste momento difícil”, explicou.

Além dos estabelecimentos, os chefes de cozinha também podem participar. Para os interessados em participar, o presidente lembra que é uma oportunidade de divulgar a gastronomia, bem como o serviço de delivery. “Os valores promocionais estabelecidos são de 5% de desconto para pedidos pelos aplicativos e 10% para a retirada no balcão, que é um excelente percentual para motivar o cliente”, projetou.

A inscrição, é gratuita, pode ser feita através deste link.

