Preço do petróleo dispara com tensão no Oriente Médio

Com a escalada das tensões no Oriente Médio nesta terça-feira (1º), após o Irã atacar a capital de Israel, Tel Aviv, o mercado viu o preço do petróleo disparando em todo o mundo, incluindo no Brasil.

No Ibovespa, indicador do desempenho médio das ações negociadas na B3, as ações das companhias petrolíferas apresentaram um aumento logo após o ataque e continuam operando em alta.

As ações Petrobras (PETR4) operam em forte alta e no início da tarde os papéis preferenciais da companhia subiam 3,86%, chegando a R$ 37,45, enquanto as ações ordinárias PETR3 bateram R$ 40,62, uma alta de 3,39%.

O barril do Brent chegou a valorizar mais de 5%, e às 14h20, o contrato futuro para dezembro subia 4,76%, a US$ 75,10, na bolsa de Londres. O WTI, outra referência para a commodity, também subia 4,99%, a US$ 71,57.

