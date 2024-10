Riedel e Gerson Claro são homenageados com a Ordem Guaicurus pelo TRT-MS

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-MS) realizou, no final da tarde de quarta-feira (9), a cerimônia de entrega da Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho, que reconhece o empenho de cidadãos que se destacaram na prestação de serviços à sociedade e ao Judiciário Trabalhista de Mato Grosso do Sul.

O presidente do TRT-MS, desembargador João Marcelo Balsanelli, reforçou a importância do reconhecimento ao serviço prestado à missão constitucional da Justiça do Trabalho. “Estamos reconhecendo o trabalho de pessoas que se destacaram na promoção da justiça, permitindo que trabalhadores e empregadores tenham suas demandas resolvidas de forma justa e eficiente”, afirmou o desembargador.

Entre os homenageados está o governador Eduardo Riedel que foi reconhecido com a medalha Grã-Cruz. “O Tribunal do Trabalho faz parte da estrutura da sociedade sul-mato-grossense, com uma visão moderna e proativa, contribuindo para o ambiente de confiança e desenvolvimento que vivemos atualmente. Esta homenagem simboliza o reconhecimento de uma parceria sólida em prol do crescimento de Mato Grosso do Sul”, disse Riedel.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Gerson Claro, também foi homenageado com a medalha Grã-Cruz. “Receber a medalha Grã-Cruz aqui do Tribunal do Trabalho, que tem mais de 30 anos de história no nosso estado e é muito importante para a nossa sociedade, é uma honra. Temos uma Justiça do Trabalho ativa, e é gratificante poder contribuir para a Justiça do Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.

O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, também foi agraciado com o reconhecimento do TRT-MS, recebendo a medalha no grau de Grande Oficial. “É um momento de muita alegria e agradecimento. Este Tribunal é respeitado na comunidade jurídica, sempre teve um papel fundamental na sociedade sul-mato-grossense, e é uma honra ser homenageado por ele”, comentou.

Um dos homenageados foi o vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, no grau de Comendador. “A homenagem que recebo hoje é em nome dos 160 mil trabalhadores da indústria sul-mato-grossense. A Fiems e o tribunal vêm realizando ações em conjunto ao longo dos anos no intuito de buscar a prevenção de acidentes de trabalho e de levar informação de qualidade ao trabalhador da indústria. Está homenagem representa tudo isso”, afirmou o vice-presidente da Federação.

Além deles, outros nomes foram homenageados durante a cerimônia. Confira a lista:

No Grau de Grã-Cruz:

Alexandre Luiz Ramos - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

Brigadeiro do Ar Eric Breviglieri - Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Clóvis Fernando Schuch Santos - Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Eduardo Corrêa Riedel - Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Gerson Claro Dino - Presidente da Assembleia Legislativa de Estado de Mato Grosso do Sul

Marcus Augusto Losada Maia - Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Romão Avila Milhan Junior - Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Tereza Cristina Correa da Costa Dias - Senadora da República por Mato Grosso do Sul

No Grau de Grande Oficial:

Ary Raghiant Neto - Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Coronel Pedro Alexandre Lessa Varandas - Comandante da 9ª Região Militar

Eduardo Martinelli Danzi - Maestro da Orquestra Sinfônica de Campo Grande

José Luis Campos Xavier - Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Luis Cláudio Alves Pereira (Bitto Pereira) - Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Mato Grosso do Sul

Pedro Cesar Kemp Gonçalves - Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul

Roberto Hashioka Soler – Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul

Ronaldo Tolentino da Silva – Subprocurador Geral do Trabalho aposentado

No Grau de Comendador:

Aluir José Comparin – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

André Luís Alonso Domingos - Médico Urologista/Cirurgião Geral

Bianka Karina Barros da Costa - Promotora de Justiça – Secretária Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Camila de Jesus Marques Covre - Advogada – Presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB/MS

Fabiane Ferreira - Juíza do Trabalho Substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Fernando da Silva Souza - Subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários de Mato Grosso do Sul

Izidoro Oliveira Paniago - Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

João Pedro Ferraz dos Passos – Advogado

Joe Graeff Filho - Coordenador do Curso de Direito da UNIGRAN

Luiz Divino Ferreira - Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Rio Brilhante

Luiz Gonzaga Crosara Júnior - 1º Vice-Presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul

Maria Augusta de Castilho - Professora da Universidade Católica Dom Bosco

Rafael Gustavo Palumbo - Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho

Renato de Aguiar Lima Pereira - Professor – Diretor do Curso de Direito da UNIGRAN – Dourados

Roberta Ferme Sivolella - Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Ronaldo Ferreira Tolentino - Advogado – Conselheiro da OAB

Valdir Aparecido Consalter Júnior - Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

No Grau de Oficial:

Carlos Eduardo Armoa Canhete - Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Cristiane Higa - Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Danielle Freire Silva de Souza - Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Eliezer Inácio de Oliveira - Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Eloi Mário Rubert Gardin - Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Felipe Costa Monteiro Zandona - Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Gerson Martins de Oliveira - Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Heitor Inácio Grubert Júnior -Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Lílian Ajul Miyasato de Arruda - Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Luciana da Costa Higa - Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Paula Fernanda Moreira Coelho - Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Pedro Tadeu Olarte - Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Regina Célia Campagnoli Loureiro - Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Renan Cartaxo Marques Duarte - Secretário-Geral Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

