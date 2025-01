União arrecadou mais de R$ 10 bilhões com venda de petróleo e gás natural em 2024

Dados divulgados nesta sexta-feira (10/1) pela Pré-Sal Petróleo, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), mostraram que a venda de petróleo e gás natural da União bateu recorde em 2024, arrecadando um total de R$ 10,32 bilhões.

O número, que representa um aumento de 71% em relação ao arrecadado em 2023, é decorrente da comercialização de petróleo gás da União em contratos de partilha de produção e no acordo de individualização de produção de Tupi.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o “resultado expressivo reafirma o papel estratégico do pré-sal para o Brasil, garantindo recursos fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país”.

“O Ministério de Minas e Energia continuará trabalhando para maximizar os benefícios da exploração sustentável de nossas riquezas em favor de todos os brasileiros e brasileiras”, completou o ministro.

No total, 56 cargas de petróleo foram embarcadas, totalizando 27,39 milhões de barris, e 53,8 milhões de metros cúbicos de gás natural foram comercializados pelo Brasil.

O valor integral arrecadado é destinado integralmente ao Tesouro Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda.

O MME destacou que “os contratos de longo prazo, frutos do leilão realizado pela PPSA na B3 em 2021, asseguraram maior previsibilidade e eficiência na gestão das cargas”, e prevê um crescimento maior ainda futuramente.

Segundo as projeções, a parcela da União poderá atingir 543 mil barris por dia em 2030, com arrecadação anual de R$ 69 bilhões.

