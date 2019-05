Após corte do MEC, UFMS fará reunião para definir estratégias

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve R$ 29,7 de milhões de seu orçamento bloqueado pelo Ministério da Educação (MEC). Com o bloqueio a reitoria planeja estratégias para não sentir tanto o impacto do corte de recursos no funcionamento da instituição.

Uma reunião emergencial da reitoria com todos os pró-reitores será realizada nesta sexta-feira (3) para definir exatamente quais as estratégias e ações de contingência serão tomadas.

O reitor Marcelo Turine da UFMS lamenta a suspensão e acrescenta que o corte vai comprometer todas as atividades desenvolvidas na instituição, incluindo projetos de pesquisa, de extensão, empreendedorismo e inovação.

Marcelo disse “vamos ter de nos unir mais, repensar todos os editais de apoio e criar estratégicas criativas e inovadoras para manutenção do funcionamento da nossa UFMS”, em nota divulgada na noite de quinta-feira (2).

O ministério suspendeu 30% dos repasses para as universidades federais, desde a última terça-feira (30), pelo Secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior.

Dos R$ 29,7 milhões retirados do orçamento da universidade, R$ 28,7 equivaliam ao custeio e R$ 995.913 eram de investimento para o exercício 2019.

A UFMS oferece 116 cursos de graduação e 61 de pós-graduação, mestrado e doutorado em 21 municípios do estado.

Em seu quadro docente a instituição mantém cerca de 2.800 professores e técnicos-administrativos em suas unidades administrativas e acadêmicas para atender mais de 23 mil estudantes.

