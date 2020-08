Assembleia recebe equipamento da Unale para reforçar combate ao coronavírus

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) recebeu, nesta quinta-feira (27), uma câmera termográfica portátil para aferição de temperatura.

O equipamento é uma doação da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), como forma de reforçar as medidas de prevenção contra o coronavírus.

A entrega foi realizada pelo secretário estadual da Unale, deputado Herculano Borges (Solidariedade), ao vice-presidente da ALEMS, deputado Eduardo Rocha (MDB). “Com medidas restritivas desde o início da pandemia, mas sem nunca parar de funcionar, a Assembleia de Mato Grosso do Sul vem priorizando a atuação de parlamentares e servidores em regime de teletrabalho, com sessões e reuniões sendo feitas virtualmente. Esse equipamento é uma forma de garantir a segurança daqueles funcionários que permanecem em atividade presencial”, explicou Rocha.

O equipamento permite que a aferição de temperatura possa ser feita a uma distância ainda maior do que os termômetros já utilizados nos acessos da Assembleia Legislativa. “Trata-se de uma cortesia da Unale.

A câmera termográfica portátil é mais uma ferramenta de prevenção para que os nossos servidores e colaboradores possam desenvolver suas funções com segurança”, disse Herculano.

Desde o início da pandemia, os deputados estaduais têm apresentado projetos e adotado medidas para combater a disseminação do coronavírus. As principais ações estão descritas no informe ALEMS no Combate ao Coronavírus. Todas as edições podem ser acessadas clicando aqui.

