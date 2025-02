Atenção! MEC divulga primeira chamada do ProUni nesta terça-feira

O Ministério da Educação (MEC) divulgará nesta terça-feira (4), às 17h (horário de Mato Grosso do Sul), a primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni), referente ao primeiro semestre de 2025.

A lista dos estudantes pré-selecionados estará disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o ProUni oferece mais de 338 mil bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas em todo o país. Do total, 203.539 são bolsas integrais e 134.905 são parciais.

De acordo com o edital publicado em 16 de janeiro, haverá duas chamadas para os candidatos. Após a seleção, os pré-selecionados devem comparecer à instituição de ensino e apresentar os documentos que comprovem as informações fornecidas na inscrição.

Primeira chamada: 4 de fevereiro

Comprovação de informações da 1ª chamada: 4 a 17 de fevereiro

Segunda chamada: 28 de fevereiro

Comprovação de informações da 2ª chamada: 28 de fevereiro a 17 de março

Prazo para participar da lista de espera: 26 a 27 de março

Divulgação da lista de espera: 1 de abril

Comprovação de informações da lista de espera: 1 a 11 de abril

