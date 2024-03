Brasil Ã© terceiro no ranking de maior presenÃ§a feminina na ciÃªncia

Segundo o relatório Elsevier-Bori, lançado hoje (08), a participação das brasileiras na ciência cresceu 29% nos últimos 20 anos. Mas a presença delas na produção científica cai ao longo da carreira.

O relatório, chamado “Em direção à equidade de gênero na pesquisa no Brasil”, mostrou que em 2022, 49% da produção científica brasileira tem ao menos uma mulher entre os autores, um percentual de 38%.

As áreas onde as cientistas estão mais presentes são da economia, negócios, ciências ambientais e veterinária. Em contrapartida, nas patentes de invenção, a participação feminina cresce de forma lenta, sendo somente 33% em 2022.

Esses dados deixam o Brasil na terceira colocação no ranking com 18 países com maior participação na ciência. O país está atrás da Argentina e de Portugal. Ao JD1 Notícias, a Professora do curso de Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Isabela Cavalcante, disse que essa taxa tem que ser comemorada.

"Nós precisamos ter equidade entre homens e mulheres na ciência e em todas as instâncias de poder, só assim a gente vai, por exemplo, conseguir atacar esse problema do feminicídio, conseguir respeito. Então esse aumento, ele tem que ser comemorado porque é um caminho na direção dessa equidade", disse a professora.

A participação das mulheres em produções científicas está entre as cientistas mais jovens, pois a tendência é diminuir a presença ao longo dos anos de carreira. De acordo com o relatório, 51% dos trabalhos científicos tinham mulheres como coautoras. Mas as profissionais com mais de 21 anos de carreira estão em somente 36% das publicações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também