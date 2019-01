Câmara vira palco de debate contra fechamento de escolas

A Câmara de Vereadores de Campo Grande promove nesta terça-feira (8) às 9 horas, uma reunião para debater sobre o fechamento de quatro escolas estaduais da capital. O anuncio sobre a extinção das escolas Riachuelo, Consuelo Muller, Zamenhof e Otávio Gonçalves da Silveira foi feito pela Secretaria Estadual de Educação alegando a necessidade de adequar a legislação, que determina que o Governo do Estado ofereça o Ensino Médio e as prefeituras a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, o que não foi aceito pelas comunidades e por alguns vereadores.

A discussão sobre o tema é organizada pelo vereador Valdir Gomes, presidente da Comissão Permanente de Educação da Casa de Leis e membro da Comissão Representativa (vereadores Dr. Loester, André Salineiro, Dharleng Campos e Pastor Jeremias Flores) para atuar durante o período de recesso parlamentar, que segue até 1° de fevereiro.

Ao JD1 Notícias, o vereador Valdir Gomes disse que após o anúncio de fechamento da quarta escola, pais e comunidade elaboraram um abaixo-assinado. “Nós vamos fazer essa reunião com representantes das quatro escolas e provavelmente com a participação de um representante do MPE, haverá a entrega do abaixo-assinado e veremos que providências serão tomadas”, explicou.

Apesar das contrariedades a Secretária de Estado de Educação Maria Cecília Amendola da Mota afirmou por meio da assessoria que alunos e professores não foram prejudicados com as adequações, e todos devem ser transferidos para outros prédios. “Os alunos do AJA – Avanço do Jovem na Aprendizagem da Escola Riachuelo serão realocados no terceiro andar da Escola Estadual Hércules Maymone. Já os 400 alunos da Escola Estadual Otaviano Gonçalves da Silveira Junior serão acomodados na Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes”.

No dia 20 de dezembro de 2018, os vereadores aprovaram requerimento ao MPE para que a Secretaria Estadual de Educação seja notificada a não fechar os estabelecimentos de ensino.

Serviço – A sessão será realizada às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.

Deixe seu Comentário

Leia Também