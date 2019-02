Com recursos artísticos, palestra apresenta o que faz um arteterapeuta

Saiba Mais Educação Com novas metodologias, Insted fará vestibular neste sábado

Os movimentos de uma dança, nas palavras entrelaçadas dentro de um conto, as linhas que tomam forma de um desenho: a arteterapia funciona assim, como uma ferramenta terapêutica que dá, entre muito benefícios, qualidade de vida, desenvolvimento da criatividade e consciência de si.

“Ser um arteterapeuta é ser um profissional que auxilia o outro por meio da arte”, explica Lara Scalise, pós-doutora em psicologia e coordenadora do curso de arteterapia da Faculdade Insted.

Amanhã, terça-feira (26), às 18h30, na sede da faculdade, Lara fará a palestra “Você quer ser um arteterapeuta? “Nossa ideia é apresentar a formação em arteterapia da maneira que a ela deve ser: sensível, com toque, com trocas. Por isso faremos uma palestra em que a todo momento o convidado participará. O trabalho com o público que comparecer, vai começar antes mesmo deles entrarem no auditório. Estamos ansiosos em mostrar como essa terapia pode surpreender”, conta a palestrante.

Lara fala ainda que o objetivo é mostrar que qualquer profissional pode incluir a arteterapia na rotina do trabalho, “mostrar que terão nas mãos um recurso que emociona, que toca. Porque de nada adianta uma boa técnica, se na prática não tocamos a alma de quem estamos lidando”. Além disso, ela lembra que a arteterapia não é uma ferramenta apenas de profissionais da área de saúde mental ou educação.

Arteterapia na Faculdade Insted

No evento será apresentada a pós-graduação em Arteterapia da Faculdade Insted, assim como seu corpo docente. A especialização terá na matriz curricular módulos em arte em estudo, história da arte vivenciada, técnicas da estrutura de sessão terapêutica, a arte e a psicopatologia, vivências em linguagens artísticas como recurso terapêutico.

A pós-graduação está de acordo com os parâmetros da União Brasileira das Associações em Arteterapia (UBAAT). No currículo do curso o foco é no estímulo à criatividade para profissionais de todas as áreas, utilizando-se de programas, métodos e técnicas específicas.

Serviço

A palestra começa às 18h30 e será realizada no auditório da Faculdade Insted, rua 26 de Agosto, 63, Centro. Para participar é só confirmar presença pelo telefone (67) 3201-5999 ou pelo WhatsApp (67) 99290-8811. Mais informações no site insted.edu.br

