Consulta para vagas no Sisu abre na quinta-feira

A consulta e os prazos de inscrições no site do Sisu .

O período das inscrições será de 4 a 7 de junho e o resultado será divulgado no dia 10 de junho. Os participantes poderão ainda integrar a lista de espera entre 11 e 17 de junho.

Podem participar, os estudantes que fizeram prova do Enem de 2018 e obtiveram nota na redação acima de zero.

O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior a estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os estudantes poderão consultar, a partir da quinta-feira (23), as vagas disponíveis nas instituições e cursos oferecidos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para o segundo semestre.

