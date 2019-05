Inscrições para Enem e Vale Universidade encerram nesta sexta

As inscrições de dois programas que beneficiam universitários encerram suas inscrições nesta sexta-feira (17). O primeiro é para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e o outro é o Vale Universidade Indígena, válido apenas para acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Enem

Prova realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, (Inep), o Enem seleciona estudantes de todo o país para instituições federais de ensino superior e para programas do Governo Federal, como o Sisu, Prouni e Fies.

Neste ano, a prova será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os participantes responderão a questões de linguagens e ciências humanas e farão a prova de redação. Para isso, terão 5 horas e 30 minutos. No segundo dia, os estudantes terão 5 horas para resolver as provas de ciências da natureza e matemática.

Clique neste link para se inscrever

Vale Universidade Indígena

O programa tem por objetivo dar chance para o estudante da UEMS ampliar o aprendizado e garantir sua permanência na instituição de ensino superior por meio do benefício social.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter renda familiar de até três salários mínimos e comprovar a origem indígena em registro civil (constando etnia e aldeia), não ter uma segunda graduação superior, estar matriculado em cursos presenciais reconhecidos pela legislação e mantidos pela UEMS, entre outras exigências.

Clique neste link para se inscrever.

