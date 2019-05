Termina na sexta-feira as incrições para o Vale Universidade Indígena

Termina na sexta-feira (17), às 16h, o prazo para acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) se inscreverem no Programa Vale Universidade Indígena. O benefício social tem como objetivo dar oportunidade e apoio a permanência na universidade.

Para participar, o acadêmico precisa: se inscrever no Programa Vale Universidade Indígena; ser índio (mediante apresentação do documento de registro civil, no qual deverão constar a etnia e aldeia do postulante); comprovar ter renda familiar até três salários mínimos; não possuir outro curso de graduação de nível superior; estar matriculado nos cursos de graduação presencial (reconhecidos nos termos da legislação vigente e mantidos pela UEMS); entre outros pontos constantes na resolução.

O acadêmico selecionado realizará estágio de 4 horas diárias (carga horária de 12 horas semanais), no período matutino ou vespertino, de acordo com horário escolar, nas instituições indicadas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência de Projetos Especiais (Suproes).

A inscrição deverá ser realizada por meio do site da Sedhast . O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da inscrição.

Mais informações sobre a documentação necessária e condições para inscrição, basta clicar neste link .

