Convocados na 3ª chamada do Sisu devem fazer a matrícula no IFMS

Está publicada na Central de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) a terceira chamada para ingresso nos cursos de graduação ofertados via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O documento informa se o candidato está 'apto à matrícula' ou consta na 'lista de espera'.

Todos os candidatos convocados devem comparecer ao campus ao qual concorrem à vaga nesta sexta-feira, 15, das 18h às 20h, para fazer a matrícula ou manifestar interesse na vaga.

Para efetuar a matrícula, são necessários o requerimento preenchido e assinado , o comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico e de uma foto 3x4 recente, além de originais e cópias dos documentos:

– Carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial de identificação;

– Documento que comprove estar em dia com o serviço militar, para os brasileiros entre 19 e 45 anos de idade completos ou a serem completados até 31 de dezembro do ano corrente;

– Para candidatos não cotistas (ampla concorrência – AC): fotocópia e original do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, ou Certificado de Conclusão com base nas notas do Enem ou Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA);

– Para candidatos cotistas: fotocópia e original do Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, ou Certificado de Conclusão com base nas notas do Enem ou Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Beneficiários de ação afirmativa com renda menor ou igual a um salário mínimo e meio per capita devem ainda entregar fotocópia e original dos documentos comprobatórios previstos no edital. Inscritos com o bônus local precisam apresentar o comprovante de endereço em seu nome ou nos dos pais ou a d eclaração de residência .

Aqueles que concorreram às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão imprimir, preencher, assinar e entregar o formulário para entrega de laudo médico .

Se o convocado for menor de 18 anos, a matrícula deverá ser feita pelos seus pais ou pelo responsável legal.

Vagas remanescentes - Conforme item 6.1 do edital 084/2018, caso existam vagas não preenchidas após a terceira chamada, tais vagas serão automaticamente disponibilizadas no processo seletivo de vagas remanescentes do IFMS que ocorrerá imediatamente após a seleção via Sisu.

As inscrições deverão ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção, entre os dias 18 e 24 de fevereiro.

Locais de matrícula

Aquidauana

Rua José Tadao Arima, 222, Vila Ycaraí

8h às 11h / 14h às 17h / 18h às 20h

Campo Grande

Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio

9h às 11h / 14h às 16h / 18h às 20h

Corumbá

Rua Pedro de Medeiros, s/nº, Bairro Popular Velha

8h às 11h / 14h às 17h / 19h às 21h

Coxim

Rua Salime Tanure, s/nº, Bairro Santa Tereza

8h às 11h / 14h às 17h / 18h às 21h

Dourados

Rua Filinto Müller, 1.790, Jardim Canaã I

7h30 às 20h

Jardim

Rodovia BR 060, s/nº (saída para Bela Vista)

9h às 12h / 14h às 19h

Naviraí

Rua Hilda, 203, Bairro Boa Vista

8 às 11h / 13h às20h

Nova Andradina

IFMS: MS 473, km 23, Fazendo Santa Bárbara, s/nº

8h às 10h30 / 14h às 16h30

UFMS: Av. Reitor Peró, 64, Jardim Universitário

8h às 12h / 14h às 18h

Ponta Porã

Rodovia BR 463, km 14, s/nº

14h às 16h / 19h às 21h

Três Lagoas

Rua Ângelo Melão, 790, Jardim das Paineiras

9h às 11h / 14h às 16h / 18h às 20h

