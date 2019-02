Educadores são aperfeiçoados para atender alunos especiais

Da redação com informações da assessoria

Profissionais da Assistência Educacional Inclusiva, que atendem alunos da Rede Municipal de Ensino (REME), participaram na manhã de sexta-feira (1º), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, de um curso de formação continuada para iniciar o ano letivo de 2019.

A formação dos assistentes da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) vai ampará-los de forma técnica para que possam trabalhar com as especificidades de cada aluno que os profissionais atendem.

Para a chefe da DEE, Lizabete de Lucca a formação é importante para elevar o atendimento dos alunos da Rede Municipal. “Os Assistentes estão tendo uma formação que proporciona a recapitulação e reciclagem. Com este tipo de ação esperamos cada vez mais melhorar o atendimento dos alunos especiais na REME.

Patrícia Carvalho Santos, assistente inclusiva da Escola Municipal Nagem Jorge Saad, com experiência de cinco anos nessa função fala sobre a relevância de participar de um curso de formação. A professora atendeu no ano passado quatro crianças. “Esse evento é de grande importância para nós da área de educação. Nos trás muita motivação e coloca a par do que tem acontecido nas escolas, trazendo orientação e a forma como proceder nesse ano de 2019 na educação especial”, ressaltou.

O curso acontece até o dia 5 de fevereiro. No total, 50 assistentes inclusivos participam.

