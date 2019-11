Enade é aplicado neste domingo em todo o país

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) acontecem neste domingo (24), em todo o Brasil. A prova desta edição conta com aproximadamente 435 mil pessoas.

Os portões abrem ás 12h e fecham ás 13h, de acordo com o horário de Brasília, e a aplicação das provas iniciará ás 13h30.

A prova é composta por 10 questões de Formação Geral e 30 questões de Componente Específico de cada área de avaliação, com duração de quatro horas. As questões de Formação Geral vão avaliar aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto, com variação de acordo com a área do estudante.

Nesta edição, serão avaliados os cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.

O exame é feito para estudantes, ao final do curso de graduação, para avaliar os conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. Além de avaliar as competências do futuro formando, a prova é necessária para colar grau e ter diploma.

Apesar de não exigir desempenho mínimo para a aprovação, o bom resultado pode trazer benefícios para o estudante na hora de conseguir emprego.

Os resultados aliados às respostas do Questionário do Estudante influenciam os Indicadores de Qualidade da Educação Superior.

