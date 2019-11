Prazo para responder a questionário do Enade termina nesta quinta-feira

Priscilla Porangaba, com informações do Enade

Os estudantes habilitados para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade ) 2019 têm até esta quinta-feira (21) para responder ao Questionário do Estudante.

As provas serão aplicadas no próximo domingo (24) e, para visualizar o Cartão de Confirmação da Inscrição, é necessário que os participantes preencham o questionário.

O acesso se dá pelo Sistema Enade, após preenchimento do CPF e da senha cadastrada no primeiro acesso do estudante.

Neste ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, tem 434.859 estudantes inscritos na prova.

O Cartão de Confirmação da Inscrição traz informações sobre o local de prova, horários e atendimentos se solicitados e aprovados. Até a última segunda-feira (18), 85% dos inscritos (371.898) já haviam respondido ao questionário e 41% (179.025) consultaram o local de prova.

Nesta edição do Enade serão avaliados os cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.

De acordo com a legislação, devem ser inscritos no exame os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de graduação avaliados na edição. Apenas os concluintes precisam fazer a prova e preencher o questionário.

No histórico escolar do estudante, ficará registrada a situação de regularidade em relação ao Enade, que é um requisito para colação de grau em cursos de graduação.

Deixe seu Comentário

Leia Também