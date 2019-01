Faculdade do Senai recebe inscrições para vestibular até dia 8

Estão abertas as inscrições do Vestibular 2019 da Faculdade de Tecnologia do Senai com destaque para o curso de engenharia mecânica, ao todo, são 40 vagas oferecidas no período noturno, sendo que as aulas práticas serão realizadas na Escola Senai da Construção.

O curso superior de engenharia mecânica se alinha com as necessidades do setor industrial, formando competências inovadoras na solução de problemas que exigem tecnologia mecânica aplicada à construção de máquinas e processos, desde a etapa de projeto até a gestão de recursos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro de 2019 pelo site www.ms.senai.br/educacao ou diretamente na secretaria acadêmica da Faculdade, localizada na rua Engenheiro Roberto Mange, 190, bairro Amambaí.

Outros cursos superiores

Além do curso superior de engenharia mecânica, a faculdade também está com as inscrições do vestibular abertas para preencher 160 vagas nos cursos superiores de tecnologia em automação Industrial, tecnologia em gestão da produção industrial, tecnologia em processos gerenciais e tecnologia em logística.

Provas

As provas serão realizadas conforme agendamento, de segunda à sexta-feira, das 13 às 16 horas e das 19 às 21 horas, e aos sábados, das 13 às 16 horas, sendo que o resultado sairá no dia seguinte à realização da prova diretamente na secretaria acadêmica da faculdade. No entanto, no caso do candidato que optar por fazer as provas no último dia permitido, ou seja, 8 de fevereiro de 2019, o resultado será divulgado, excepcionalmente, no dia 9 de fevereiro de 2019, pois as aulas terão início no dia 18 de fevereiro de 2019.

Para fazer a prova, o candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição, documento oficial de identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Além disso, o candidato que estiver cursando as 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio ou equivalente somente poderá se inscrever na condição de treineiro.

Os candidatos portadores de diploma de curso superior ou que tenham nota do Enem igual ou superior a 450 pontos obtidas nas edições realizadas após 2015 não precisam participar do processo seletivo e podem efetuar a matrícula de forma direta.

Os documentos necessários para a matrícula são: certidão de nascimento ou casamento (original + duas cópias), carteira de identidade (original + duas cópias), título de eleitor (original + duas cópias), CPF (original + duas cópias), histórico escolar do Ensino Médio (original + duas cópias), certificado de reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (somente para candidatos do sexo masculino e com mais de 18 anos), comprovante de residência atualizado (original + uma cópia) e uma foto 3x4 colorida, frontal e recente

Serviço

A Faculdade do Senai de Campo Grande está localizada na avenida Afonso Pena, 1114, com entrada pela rua Engenheiro Roberto Mange, 190, bairro Amambaí, enquanto a Faculdade do Senai de Dourados está localizada na rua 20 de Dezembro, 2445, Jardim Rasslem. Mais informações pelo telefone 0800 707 0745.

