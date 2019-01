Senai participa do Showtec e apresenta tecnologias para agroindústria

O Senai está participando do Showtec, a maior feira de tecnologia para o agronegócio de Mato Grosso do Sul, que acontece até sexta-feira (18) em Maracaju. O estante do Senai foi estruturado para apresentar ao visitante um pouco do potencial tecnológico da entidade, que tem desenvolvido tecnologias para resolver gargalos do produtor e da agroindústria.

No local, está disponível uma carreta de solda totalmente equipada para aulas teóricas e práticas, consultorias sobre energia renovável, uso de drones para agricultura de precisão, motores para aulas de mecânica, além do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, com um pouco de seus laboratórios.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Cesar Mangialardo, afirma que esta é a primeira vez da instituição no Showtec, resultado de uma parceria firmada em 2017 com a Fundação MS para desenvolvimento de tecnologias, “atuamos com o desenvolvimento de equipamentos para o controle das ações rurais. É a Indústria 4.0 atuando no agronegócio”.

O coordenador das turmas de mecânica do Senai Dourados, professor Genovan Marlos Oro, explica que a Carreta da Solda tem capacidade para trabalhar com eletrodo revestido com arco elétrico, Mag e Mig e Tig, além de atividades teóricas e para isso conta com ar condicionado, internet, acessibilidade. “É uma carreta equipada para dar total suporte para cursos em todo o Mato Grosso do Sul, com estrutura para até 20 alunos por vez e que já capacitou mais de 80 profissionais”.

Hugo Ferreira, 62 anos, é produtor rural no município Água Bela, no Mato Grosso e viajou até Maracaju para conhecer a Showtec. "Conversei bastante com o pessoal do Senai, sobre tecnologias para reduzir custos da produção e aproveitei para me informar sobre o uso de energia fotovoltaica em propriedades rurais”.

O produtor foi recepcionado pela equipe do Senai, que apresentou as tecnologias desenvolvidas para facilitar a vida do homem do campo e aumentar a produtividade e saiu empolgado com a conversa. “Eu obtive informações fundamentais aqui, que podem agregar muito para nós e vou embora com a ideia de expandir isso para colegas por meio do sindicato”, destacou Hugo.



