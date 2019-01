"Senai está preparado para atender o agronegócio", diz Longen

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) Sérgio Longen participou da cerimônia de abertura do Showtec 2019, que está sendo realizado em Maracajú e destacou com a estrutura do Senai para atender as demandas do agronegócio. “Hoje, o Senai está estruturado para atender as demandas da indústria e também da agroindústria e temos trabalhado nessa direção nos últimos 11 anos”, reforçou.

Longen ainda ressalta que o Senai levou inúmeros produtos inovadores como o programa de energia fotovoltaica e os serviços de análise da qualidade dos grãos. “Além disso, disponibilizamos cursos na área de manutenção de máquinas agrícolas para atender os pequenos e grandes produtores rurais do Estado”, ressaltou.

“Para nós, participar dessa feira de tecnologia é uma chance de demonstrar aos empresários rurais participantes como o Senai vem se preparando para atender as necessidades do setor produtivo sul-mato-grossense” destaca Sérgio Longen.

