Showtec contará com centenas de expositores

A Showtec, feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro e expositores vão fazer lançamentos, apresentar inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento em todo o país. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul), Organização das Cooperativas Brasileiras (Sistema OCB/MS) e Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), contando com patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) e Sicredi. A prefeitura de Maracaju, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semagro, Fundems, Banco do Brasil, Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação (Febrapdp) e Embrapa apoiam o evento.

Conhecido por sua tradição, o Showtec é um evento anual onde são apresentadas tecnologias, produtos e serviços para o trabalho realizado no meio rural e esse ano conta com mais de 100 expositores, mostras de tecnologias, maquinários agrícolas, painéis e espaços para realização de negócios.

Neste ano, a feira traz o tema "Gerando negócios, produzindo conhecimento". O presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, destaca que os trabalhos realizados pela instituição, pautados em demanda e difusão. "Com as demandas, buscamos soluções para os problemas encontrados pelos produtores, por meio de nosso Conselho Técnico Científico. E com a difusão, devolvemos ao produtor a informação gerada pelo trabalho de pesquisa. O Showtec é uma dessas ferramentas de difusão de tecnologias", afirma.

Outras informações podem ser conferidas no site http://www.portalshowtec.com.br/.

Deixe seu Comentário

Leia Também