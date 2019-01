Showtec 2019 terá "Encontro Jovens da Agropecuária" e "Vitrine Hortifruti"

Saiba Mais Agronegócio Showtec contará com centenas de expositores

Showtec 2019 promete várias atrações com apresentação de produtos e serviços de vários segmentos do agro. "Encontro Jovens" e "Vitrine Hortifruti" são algumas atividades do Sistema Famasul durante o evento realizado pela Fundação MS, entre os dias 16 e 18 de janeiro, no município de Maracaju.

Logo no primeiro dia, a partir das 14h, acontece o "Encontro Jovens da Agropecuária", que debaterá o tema “Fatos e Fakes do Empreendedorismo”. Com expectativa de público de 200 pessoas, no estande da Fundação MS, o evento vai apresentar histórias reais de empreendedorismo tanto no agronegócio como em outros segmentos.

Durante os três dias de feira, o estande "Vitrine Hortifruti" estará aberto a todos os produtores, com apresentação de palestras no período da manhã.

Empresas parceiras do ramo da horticultura vão apresentar produtos e serviços do segmento. Além disso, no segundo dia de exposição, representantes da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vão apresentar o sistema “AGRI TRACE Vegetal”, que trata de rastreabilidade de hortaliças e frutas.

As inscrições do Encontro de Jovens estão disponíveis no Sympla e nos sites oficiais do Senar/MS e da Famasul. Outras informações sobre a feira, como a programação completa, podem ser conferidas no site http://www.portalshowtec.com.br/ .

