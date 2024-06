Fim da greve: IFMS e UFMS retomam aulas dia 1° de julho

Depois que Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) informou a retomada das aulas após o fim da greve do corpo docente, foi a vez do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) fazer o anúncio.

O Governo Federal e os sindicatos que representam os docentes e técnicos-administrativos assinaram os termos dos acordos que deram fim ao movimento grevista na quinta-feira (27).

Os representantes da Adufms informaram oficialmente ao reitor, Marcelo Turine que foi aprovado pelo comando local de greve o retorno das atividades acadêmicas a partir da próxima segunda-feira, 1º de julho, respeitando o movimento nacional e assinatura do acordo com o Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos (MGI) do Governo Federal.

Em relação às atividades, os pró-reitores apresentaram uma proposta de reposição das atividades, respeitando os direitos dos docentes que aderiram à greve e os que não aderiram com flexibilização das datas de lançamentos de notas e matriculas no Calendário Acadêmico, com encerramento do primeiro semestre em 17 de agosto e o encerramento do segundo semestre em 21 de dezembro deste ano.

Também estão mantidas as cerimônias de colação de grau do primeiro semestre para os mês de agosto.



IFMS



O movimento grevista de servidores começou dia 3 de abril e estão sendo retomadas gradualmente nos 10 campis da instituição.



Enquanto nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã, as aulas de vários cursos foram retomadas ao longo desta semana, em Três Lagoas, a data agendada para retorno é a próxima segunda-feira, 1º de julho, conforme informado no Comunicado 02/2024.

Após quase três meses de greve de servidores docentes e técnico-administrativos, a reitora Elaine Cassiano destaca o compromisso do IFMS com a garantia da educação profissional técnica e tecnológica de qualidade.

"Estamos comprometidos em superar os desafios que se apresentam após a greve, focando na reorganização das atividades administrativas e letivas, especialmente no retorno dos nossos estudantes às salas de aula. Este é um momento de recomeço, onde juntos olharemos para o futuro, fortalecendo nossa missão e garantindo que todos tenham seus direitos respeitados e garantidos", afirma Elaine.

O calendário de reposição das atividades letivas está sendo discutido pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen) junto aos campi e será divulgado em breve.

