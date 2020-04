Funsat disponibilizará 32 cursos online profissionalizantes

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai disponibilizar 32 cursos profissionalizantes, no formato de ensino a distância (EAD), para quem deseja aprender ou se aprimorar. A medida segue as normas de prevenção contra o coronavírus (Covid-19).

Segundo a Funsat, ao todo serão 1.750 vagas disponíveis, as quais foram viabilizadas junto ao MEC. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 15 deste mês e também serão realizadas de forma online, em site disponível posteriormente. Os cursos terão início dia 4 de maio com carga horária que varia de 160 a 200 horas.

Segundo o diretor-adjunto da Funsat, Beto Avelar, os cursos procuraram atender as principais necessidades do mercado de trabalho, conforme pesquisa. “Nós fizemos uma pesquisa para saber a real necessidade e demanda desses cursos no mercado e chegamos a essa grade, que traz uma oportunidade efetiva de o aluno sair preparado para o mercado de trabalho”, explicou Avelar.

Dentre os cursos que serão ofertados estão: operador de telemarketing, cuidador de idoso, agente de informações turísticas, auxíliar pedagógico, recepcionista, libras e vário níveis, eletricista de automóveis, assistente administrativo, entre outros.

A coordenadora geral do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Crislayne de Souza Carvalho, explicou que os cursos são voltados para o empreendedorismo e o arranjo de produção local. “Com eles podermos garantir p fomento da economia em nossa cidade. Diante dessa pandemia do novo Coronavírus, o ensino remoto é uma opção viável para sair da ociosidade e aproveitar o tempo em casa para estudar e adquirir qualificação para a carreira”, concluiu.

