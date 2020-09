IFMS abre seleção com 479 vagas para cursos de graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta sexta-feira (4) inscrições para processo seletivo, ao todo são 479 vagas em cursos de graduação destinadas a portadores de diploma, reingresso e transferência interna e externa.

As vagas estão disponíveis nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com ingresso no segundo semestre letivo e o prazo para se inscrever é até o dia 14 de setembro.

São 14 opções de cursos de graduação, o que incluo os bacharelados em Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Pesca; licenciaturas em Computação e Química; e superiores de tecnologia em Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Jogos Digitais, Produção de Grãos, Rede de Computadores e Sistemas para Internet.

As modalidades de ingresso são definidas da seguinte forma:

Portador de diploma: estudante com curso superior concluído no IFMS ou em outra instituição de ensino, pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Reingresso: estudantes do IFMS que deixaram de frequentar o curso nos últimos cinco anos, sendo utilizado o Coeficiente de Rendimento como critério de seleção;

Transferência externa: acadêmico matriculado ou com matrícula trancada em curso idêntico ou dentro da mesma área de conhecimento de outra instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e que deseja se transferir para o IFMS;

Transferência interna: estudante matriculado no IFMS que queira se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento

O edital, documento com as regras e o cronograma do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para o dia 17 de setembro.

Para a seleção, será feita uma comissão especifica com base nos documentos apresentados pelos candidatos. Para o reingresso será analisado o Coeficiente de Rendimento, para demais modalidades será observado o histórico escolar e ementas dos cursos.

Além da similaridade de conteúdos e de carga horária entre as unidades curriculares analisadas, não serão considerados o estágio, atividades complementares ou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) durante a análise.

