IFMS selecionará projetos de ensino com bolsas de até R$ 700

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está investindo R$ 520 mil no fomento de projetos de ensino, a serem desenvolvidos na instituição durante o ano de 2025.O valor é dividido entre auxílios financeiros para custeio dos projetos e pagamento de bolsas aos estudantes participantes.

Os projetos de ensino devem, preferencialmente, integrar extensão e/ou pesquisa, promovendo ações educativas nos cursos presenciais, como técnicos integrados ao ensino médio, subsequentes e de graduação.

O edital 02/2025 regulamenta a seleção de projetos com fomento, com previsão de até 40 selecionados, distribuídos entre os campi: Aquidauana (4 projetos); Campo Grande (10); Corumbá (4); Coxim (3); Dourados (3); Jardim (2); Naviraí (3); Nova Andradina (3); Ponta Porã (4); e Três Lagoas (4).

Para cada projeto de ensino aprovado serão disponibilizadas até três bolsas, pagas em oito parcelas, no valor de R$ 400,00 a estudantes de cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes ou cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA/EPT); e de R$ 700,00 a estudantes de graduação.

Todas as informações e atualizações do edital estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS .

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até 10 de março de 2025, pelo coordenador do projeto no Módulo “Projeto de Ensino” do Suap. O projeto inscrito precisa conter informações como caracterização dos beneficiários, justificativa, fundamentação teórica, objetivos, metodologia, metas e resultados esperados.

O período de execução dos projetos será de 25 de março a 16 de dezembro de 2025. Um relatório parcial deverá ser entregue até 1.º de julho, e o relatório final, até 20 de dezembro.

Fluxo contínuo

Outro edital de projetos de ensino disponível é o 03/2025, que não prevê fomento institucional para as ações, mas permite a submissão de propostas a qualquer momento ao longo do ano letivo (fluxo contínuo). O documento regula as etapas de inscrição, análise, aprovação, execução, acompanhamento e avaliação de projetos de ensino.

O edital 03/2025 contempla propostas executadas entre 20 de janeiro e 30 de setembro de 2025.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também