Lista de designação das escolas estaduais estará disponível dia 9

A Secretaria de Educação do Estado (SED) divulga no próximo dia 9 a lista de designação das vagas nas escolas da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2019. A relação inclui todos os estudantes que fizeram a pré-matrícula dentro do prazo e poderá ser consultada no site www.matriculadigital.ms.gov.br .

A secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, alerta que os alunos terão que consultar se foram designados para a primeira, segunda ou terceira opção (que escolheram na pré-matrícula) de escola. “Depois começa o prazo para efetivar a matrícula porque pré-matrícula não garante a vaga”, explica.

O prazo para matrícula será entre 10 e 16 de janeiro. Os pais devem comparecer até a unidade escolar designada para assinar o requerimento e efetivar a inscrição. Se não fizerem a matrícula dentro do período estipulado, a vaga será destinada a outro candidato.

Nova chance

Quem perdeu o prazo para a pré-matrícula terá uma nova chance para a inscrição, entre os dias 10 e 16 de janeiro. Para essa segunda chamada, a lista de designação será divulgada no dia 20 e o período das matrículas será entre 21 e 25 de janeiro.

