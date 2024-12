MEC define piso do Magistério para 2025 com reajuste de 6,27%

Sarah Chaves, com Fetram

A Portaria Interministerial MEC/Fazenda nº 13/2024 define as estimativas, os valores e os cronogramas de desembolso das complementações da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o exercício de 2025.

O novo piso será de R$ 4.867,77, representando um reajuste de 6,27% em relação ao piso atual, de R$ 4.580,57. O novo valor entrará em vigor em janeiro de 2025.

A portaria estabelece as aplicações do Fundeb em três modalidades de complementação:

Valor Anual por Aluno (VAAF), Valor Anual Total por Aluno (VAAT), Valor Anual por Aluno decorrente da complementação (VAAR).

O valor é atualizado anualmente com base no VAAF. Para o ano de 2025, considerando a variação entre os valores do VAAF de 2023 e 2024, o novo piso será de R$ 4.867,77, representando um reajuste de 6,27% em relação ao piso atual, de R$ 4.580,57.

Esses indicadores são fundamentais para garantir a equidade no financiamento da educação e definir o reajuste do piso salarial dos professores.



Histórico dos reajustes do Piso Salarial Nacional dos Professores:

Ano Valor Piso (R$) Percentual de Reajuste (%) 2020 2.886,24 12,84% 2021 2.886,24 0% 2022 3.845,63 33,24% 2023 4.420,55 14,95% 2024 4.580,57 3,62%

2025 4.867,77 6,27%

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também