Educação

MS lidera ranking nacional da CIPA Escolar e se torna referência em segurança escolar

O Estado é o único da federação a atingir 100% de cobertura da iniciativa em todas as unidades da Rede Estadual de Ensino

18 dezembro 2025 - 14h29
Além do destaque institucional, escolas da rede estadual também obtiveram reconhecimento

Mato Grosso do Sul conquistou o primeiro lugar nacional na Campanha Nacional de Incentivo à Implementação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, Doenças e Violências nas Escolas (CIPA Escolar). O Estado é o único da federação a atingir 100% de cobertura da iniciativa em todas as unidades da Rede Estadual de Ensino (REE).

O resultado foi alcançado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), por meio da Coordenadoria-Geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes, e consolida MS como referência brasileira na promoção da cultura de prevenção, saúde e segurança no ambiente escolar. Das 345 escolas da REE, todas contam com CIPA Escolar em funcionamento.

Na terceira edição da campanha nacional, foram registradas 1.223 escolas com atividades iniciadas em todo o país, sendo apenas 537 com CIPA efetivamente implementada. Mato Grosso do Sul liderou o critério destinado a estados, municípios ou Distrito Federal com mais de 300 escolas sob gestão.

Além do destaque institucional, escolas da rede estadual também obtiveram reconhecimento no Concurso Cultural Nacional de Redação e Vídeo sobre Saúde e Segurança nas Escolas, com premiações nas modalidades de redação e produção audiovisual, evidenciando o impacto pedagógico e formativo da iniciativa.

Segundo a SED, os resultados demonstram que a política pública foi incorporada pela comunidade escolar, fortalecendo ambientes cada vez mais seguros, saudáveis e comprometidos com a proteção da vida, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

