MS terá processo seletivo para pessoas com ensino médio atuarem na Rede Estadual de Ensino

Através de Estado de Administração, o Governo do Estado divulgou em Diário Oficial desta segunda-feira (9), a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – SAD/SED/AEDU que será realizado em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação (SED).

As inscrições vão do dia 9 de setembro até às 17h do dia 23 de setembro pelo site www.concursos.ms.gov.br

São 415 vagas para assistente de atividades educacionais com exigência de conclusão do ensino médio. São 396 vagas divididas em mais de 70 cidades e outras 19 em aldeias indígenas.

De acordo com o edital, o profissional irá trabalhar 40h com remuneração base de R$ 2.048.

Confira o edital com todas as informações e vagas para cada município a partir da página 93 do Diário Oficial n. 11.606 desta segunda-feira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também