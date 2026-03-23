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EducaÃ§Ã£o

Novo PNE, que define metas da educaÃ§Ã£o no paÃ­s, deve ser votado na terÃ§a (24)

O plano orienta polÃ­ticas pÃºblicas e investimentos pelos prÃ³ximos dez anos

23 marÃ§o 2026 - 10h24Sarah Chaves
Presidente da CE, Teresa Leitão é a relatora do Plano Nacional de Educação Presidente da CE, Teresa LeitÃ£o Ã© a relatora do Plano Nacional de EducaÃ§Ã£o   (Waldemir Barreto/AgÃªncia Senado )

A Comissão de Educação e Cultura do Senado pode votar na terça-feira (24), às 10h, o novo Plano Nacional de Educação (PNE), que define as diretrizes, metas e estratégias para a educação no Brasil pelos próximos dez anos.

O texto, já aprovado pela Câmara, estabelece objetivos que vão da educação infantil ao ensino superior, incluindo alfabetização, ensino integral, inclusão, formação técnica e o funcionamento da educação básica.

É a partir do PNE que União, estados e municípios organizam seus próprios planos, definem prioridades e direcionam investimentos no setor, com responsabilidades compartilhadas entre os entes federativos.

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