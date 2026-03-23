A Comissão de Educação e Cultura do Senado pode votar na terça-feira (24), às 10h, o novo Plano Nacional de Educação (PNE), que define as diretrizes, metas e estratégias para a educação no Brasil pelos próximos dez anos.

O texto, já aprovado pela Câmara, estabelece objetivos que vão da educação infantil ao ensino superior, incluindo alfabetização, ensino integral, inclusão, formação técnica e o funcionamento da educação básica.

É a partir do PNE que União, estados e municípios organizam seus próprios planos, definem prioridades e direcionam investimentos no setor, com responsabilidades compartilhadas entre os entes federativos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m