Passagem de ônibus grátis no Enem 2024: Veja como pedir em Campo Grande

Estudantes de Campo Grande, inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já podem solicitar passagem gratuita de ônibus para os dias das provas, que ocorrerão em 3 e 10 de novembro de 2024, no período da tarde.

Para obter o benefício, é necessário apresentar o comprovante de inscrição no exame, cópia do documento de identidade e do cartão de transporte registrado no Consórcio Guaicurus.

A gratuidade é garantida pela Lei nº 7.075, que assegura o transporte público gratuito para os inscritos no Enem e vestibulares das universidades públicas de Campo Grande. O benefício é válido exclusivamente para os dias de prova presencial.

Após o cadastro, a confirmação da aceitação será enviada em até 48 horas. A medida visa facilitar o deslocamento dos estudantes nos dias de exame. Clique aqui para requerer o benefício.

