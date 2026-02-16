Prazo para concurso da UFGD encerra nesta semana

O prazo para inscrição no concurso público para professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) termina no dia 19 de fevereiro (quinta-feira).

Ao todo, são ofertadas 27 vagas em diversas áreas do conhecimento, como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da página oficial do concurso. O edital completo, com a descrição das áreas, requisitos e etapas do processo seletivo, está disponível no portal da UFGD.

O certame também prevê vagas destinadas às ações afirmativas: sete para candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

O edital de convocação para o sorteio dos pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março e a prova escrita será aplicada no dia 29. A etapa didática ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril.

O resultado preliminar está previsto para 1º de junho, enquanto o resultado final, após análise de recursos, deve ser divulgado em 3 de junho.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3410-2840 e 3410-2846 ou pelo e-mail [email protected].

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também