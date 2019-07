Prefeitura tem mil vagas disponíveis para aulão pré-Enem

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, realiza no dia (3) de agosto, o Aulão Preparatório para o ENEM-2019.

O evento acontece das 08h às 18h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no auditório Manoel de Barros, Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes, Campo Grande – MS.

Serão disponibilizadas mil vagas aos jovens que participam do cursinho pré-enem 2019 que é realizado todo sábado no auditório da Uniderp e convidados que estão em reta final na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio – 2019.

O aulão, contará com a presença dos professores; Sergio Campos (Linguagem), Juliano Vecchi (Física e Matemática), Milena Basso (Biologia) e participação especial dos professores Jean Azevedo (Geografia) de São José do Rio Preto-SP, Max Dantas (História) de Caxias do Sul-RS e Guilherme Vargas (Química), de Vitória-ES.

As provas do Enem-2019 serão aplicadas no dia (3) de novembro; 1º etapa; provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias. No dia (10), aplicação 2º etapa; Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias / Matemática e suas Tecnologias.

Informações (67) 3314-3577 – Subsecretaria de Políticas para a Juventude

