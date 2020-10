Reinaldo decide que aulas presenciais não retornarão este ano

Com base em recomendações da Saúde, o governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta segunda-feira (5) que as aulas presenciais nas escolas da Rede Estadual de Ensino não serão retomadas neste ano.

Reinaldo levantou a questão da nova onda de coronavírus que alguns países estão enfrentando e o efeito positivo que o distanciamento social reflete no combate ao vírus. “A pandemia não passou, basta olharmos os exemplos que estamos vendo principalmente na Europa e Estados Unidos, onde está voltando novamente uma onda de muita contaminação e isso redobra ainda mais a atenção. Todas as nossas ações pautamos na ciência, as autoridades sanitárias nos recomendaram que não devemos voltar as aulas presenciais este ano”, anunciou.

O governador garantiu que as aulas continuarão sendo realizada a distância pelos meios digitais, televisão, e as escolas estarão abertas para reforço escolar, e dar suporte aos alunos, caso seja necessário. “É muito risco colocarmos neste momento os alunos, os profissionais de educação dentro das escolas”, afirmou.

Sobre as aulas das escolas municipais, o governador disse que haverá uma recomendação para que sigam o mesmo caminho. Já as escolas particulares seguirão de acordo com o que determina o Programa Prosseguir.

O decreto determinando o não retorno das aulas presenciais este ano será publicado nesta terça-feira (6), no Diário Oficial do Estado (DOE).

