Sisu 2025: matrículas são prorrogadas até a próxima segunda-feira (3)

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou para a próxima segunda-feira (3), o período de matrículas ou registro acadêmico nas instituições públicas de ensino superior pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025. A data divulgada anteriormente para término das inscrições era dia 31 de janeiro, nesta sexta-feira.

O resultado dos selecionados para a primeira chamada regular do Sisu deste ano foi publicado nessa segunda-feira (27), com um dia de atraso. Inicialmente, conforme o edital do processo seletivo de 2025, o resultado estava previsto para ser liberado no domingo (26), domingo.

O Ministério da Educação ainda não divulgou as novas datas das próximas etapas do processo de seleção. Entre elas, o novo período de manifestação de interesse na lista de espera por uma vaga pelo candidato que não for selecionado na chamada regular; e a nova data de convocação dos selecionados pela lista de espera.

A lista de espera poderá ser usada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

