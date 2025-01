UEMS 2025: Recursos contra resultado preliminar vão até terça-feira (7)

A Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (6), o resultado preliminar das provas escritas e redação do processo seletivo vestibular para os ursos de graduação, com ingresso neste ano letivo e data para que candidatos entrem com recurso, caso discordem da nota obtida.

O poderá apresentar recurso individual por questão no período entre 9h desta segunda-feira (6) e 23h59min do dia 07 de janeiro. Os recursos deverão conter relatório e motivação, sob pena de não conhecimento.



Não serão admitidos recursos que se voltarem exclusivamente à simples revisão ou majoração da nota atribuída. Serão indeferidos os recursos que não observarem a forma e o prazo, definidos no Edital. Não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente, via postal ou correio eletrônico.



A publicação pode ser encontrada no Diário Oficial 11.71 2 a partir da página 3.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também