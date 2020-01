UEMS abre 2.163 vagas para os inscritos no Sisu 2020

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está ofertando 2.163 vagas para estudantes inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que acaba no dia 26 de janeiro.

As vagas serão distribuídas na UEMS para 54 cursos, sendo 26 bacharelados, 26 licenciaturas e dois tecnológicos. Para se inscrever, acesse: http://sisu.mec.gov.br/.

Para realizar a inscrição no Sisu no primeiro semestre de 2020, o estudante precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, com nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 3 do Edital do Enem 2019

O candidato selecionado na chamada regular, em 1ª ou 2ª opção, não poderá participar da lista de espera. O candidato não selecionado na chamada regular poderá escolher, para a lista de espera, a 1ª ou 2ª opção informada no período de inscrição.

Cronograma

21/01 a 26/01 – Período de inscrições

28/01 – Resultado da chamada regular

29/01 a 04/02 – Prazo para participar da Lista de Espera

07/02 a 30/04 – Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

A UEMS possui 15 unidades e sete polos de ensino a distância presente em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. Hoje são oferecidos mais de 50 cursos de graduação presencial e na modalidade EaD, além de 22 cursos de Pós-Graduação entre especializações, mestrados e doutorados.

Confira abaixo os mapas das vagas na UEMS:

