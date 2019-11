UEMS abre inscrições para Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental

A Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental e Sanitária (VIII Semeas) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Dourados, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (8).

O evento será realizado entre os dias 20 a 23 de novembro, com o tema central: "Saneamento Ambiental: Empreendedorismo e Soluções". As inscrições podem ser feitas pessoalmente no Bloco E e F da UEMS Dourados, no horário das 11h à 13h30.

As atividades possibilitarão a integração de acadêmicos e profissionais, aperfeiçoando seus conhecimentos e proporcionando a troca de experiências.

O evento está sendo organizado pelos discentes, a Empresa Junior do Curso de Engenharia Ambiental - UEMS e docentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária/UEMS.

A programação está repleta de palestras, mesa de discussão e minicursos. As palestras e as mesas de discussão serão realizadas no anfiteatro do Bloco A, da Universidade em Dourados.

