UEMS abre matrículas para candidatos classificados no Sisu

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) iniciou nesta sexta-feira (31) a abertura de matrículas para os candidatos classificados dentro da Chamada Regular do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para 2020, prazo termina dia 5 de fevereiro.

As matrículas ocorrerão nos dias 31 de janeiro e de 03 a 05 de fevereiro das 13h às 17h (exceto em Aquidauana: das 13h às 16h30) nas Coordenadorias de Cursos, podendo ser efetuada em qualquer Unidade Universitária da UEMS pelo candidato ou por terceiro, com procuração simples, exceto candidatos cotistas negros.

As fotocópias dos documentos, necessários para a matrícula, serão conferidas pelo servidor responsável pela matrícula, à vista do documento original, com carimbo que atesta conferência com o original.

Matrículas em Dourados

Serão realizadas nos seguintes locais, conforme os respectivos cursos:

Bloco D – secretaria Acadêmica piso superior: Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Turismo.

Bloco G – secretaria Acadêmica piso superior: Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Matemática.

Bloco F – secretaria Acadêmica piso superior: Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Física, Física, Letras (Inglês e Espanhol), Pedagogia, Química, Química Industrial.

Matrículas em Campo Grande

As matrículas de todos os cursos serão realizadas no Bloco A, na Secretaria Acadêmica da Graduação.

Confira neste link os documentos necessários para candidatos à vagas de ampla concorrência, candidatos negros, candidatos indígenas e candidatos que estudaram no exterior.

